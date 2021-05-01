В Грузии простились с актером Кахи Кавсадзе

ТБИЛИСИ, 1 мая. /ТАСС/. Грузинский актер Кахи Кавсадзе, который умер 27 апреля на 86-м году жизни, похоронен в Тбилиси на Сабурталинском кладбище рядом с женой Бэллой Мирианашвили. Об этом в субботу сообщает корреспондент ТАСС.

"Он [Кавсадзе] был великим человеком и актером. Его уход - невосполнимая потеря для грузинского театра, кино и культуры. Для меня лично это большая боль, потому что он был очень большим другом нашей семьи, моего отца", - сказала ТАСС экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - демократическое движение" Нино Бурджанадзе, которая также пришла проститься с Кавсадзе.

С утра субботу в большом зале Тбилисского театра имени Шота Руставели проходила гражданская панихида. Проститься с Кавсадзе пришли тысячи людей, в том числе президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили и прочие представители власти, а также оппозиционные политики. В течение всей панихиды на экране в театре Руставели демонстрировали отрывки из фильмов и спектаклей, в которых сыграл актер. Тело Кавсадзе из театра вынесли под аплодисменты людей.

Кавсадзе умер в Тбилиси после продолжительной болезни. Он находился в клинике с февраля, куда был доставлен во второй раз за последние несколько месяцев. В первый раз в конце ноября 2020 года он был госпитализирован с коронавирусом, однако вскоре выздоровел.

Актер родился в июне 1935 года. С 1959 года он был играл в театре Руставели. В 1981 году Кавсадзе присвоили звание народного артиста Грузинской ССР. За свою карьеру Кавсадзе снялся в таких известных советских фильмах, как "Белое солнце пустыни", "Покаяние", "Мелодии Верийского квартала", "Древо желаний" и других.