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Пандемия COVID-19

В управлении Роспотребнадзора считают, что коронавирус не помешает турсезону в Крыму

Жителям полуострова и отдыхающим необходимо соблюдать все меры эпидбезопасности, указали в ведомстве

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом не помешает успешно провести турсезон в Крыму при соблюдении жителями полуострова и отдыхающими мер эпидбезопасности, сообщила ТАСС в субботу глава межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

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"У нас есть ряд мероприятий, которые будут выполняться. Если всеми гражданами в Республике Крым, в том числе теми, кто приезжает на отдых и оздоровление, будут выполняться рекомендации в части масочного режима и так далее, что четко прописано, то ситуация будет такой, что позволит спокойно без эпидосложнений провести сезон", - сказала она.

Курортный сезон начался в субботу на месяц раньше обычного в Крыму и Краснодарском крае. Регионы ждут рекордного числа туристов в связи с ограничениями на выезд в другие страны и предпринимают дополнительные меры безопасности, чтобы избежать нежелательных в период пандемии очередей.

Теги
РоссияКраснодарский крайКрымСевастопольПандемия COVID-19
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