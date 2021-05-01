В управлении Роспотребнадзора считают, что коронавирус не помешает турсезону в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом не помешает успешно провести турсезон в Крыму при соблюдении жителями полуострова и отдыхающими мер эпидбезопасности, сообщила ТАСС в субботу глава межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

"У нас есть ряд мероприятий, которые будут выполняться. Если всеми гражданами в Республике Крым, в том числе теми, кто приезжает на отдых и оздоровление, будут выполняться рекомендации в части масочного режима и так далее, что четко прописано, то ситуация будет такой, что позволит спокойно без эпидосложнений провести сезон", - сказала она.

Курортный сезон начался в субботу на месяц раньше обычного в Крыму и Краснодарском крае. Регионы ждут рекордного числа туристов в связи с ограничениями на выезд в другие страны и предпринимают дополнительные меры безопасности, чтобы избежать нежелательных в период пандемии очередей.