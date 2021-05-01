В Минтруде заявили, что восстановление занятости граждан в РФ идет с опережением прогнозов

МОСКВА. 1 мая. /ТАСС/. Темпы снижения численности безработных в РФ по методологии Международной огранизации труда (МОТ) идут с опережением прогнозных оценок. Об этом, как сообщается на сайте кабмина, говорится в докладе Минтруда, озвученном в ходе заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

В докладе отмечается, что с февраля по март численность занятых возросла на 164 тыс. человек. Из целевого показателя в 1,619 млн человек, необходимого для достижения численности занятых на уровне 2019 года, уже нашли работу более 644 тыс. человек и остается восстановить занятость еще 975 тыс.

"Таким образом, по темпам восстановления занятости, а также по темпам снижения численности безработных по методологии Международной организации труда (МОТ) страна идет с опережением прогнозных оценок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что целевой показатель не достигнут в 68 регионах, в 12 регионах ситуация с занятостью не изменилась. При этом в 28 регионах (Мордовия, Карелия, Новгородская, Новосибирская, Ярославская области и др.) численность занятых выросла наиболее существенно. А в еще 28 регионах количество занятых снизилось, больше всего в Псковской и Кировской областях.

Минтруду поручено проанализировать причины случившегося, помочь регионам выровнять ситуацию и доложить о результатах в правительство до 17 мая.

По итогам обсуждения внесения изменений в механизмы реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов в целях оказания более значительного воздействия на рынок труда регионов, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину, Минвостокразвития и Минздраву поручено до 11 мая проработать предложения Минтруда по совершенствованию этих программ в части возможности внесения изменений в действующее законодательство. А до 17 мая - в части предложений, требующих решения правительства.