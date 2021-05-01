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Умер миллиардер Илай Броуд

По данным журнала Forbes, он занимал 85-е место в списке самых богатых людей США
Илай Броуд REUTERS/Kevork Djansezian
Описание
Илай Броуд
© REUTERS/Kevork Djansezian

ТАСС, 1 мая. Американский миллиардер, филантроп и коллекционер Илай Броуд умер в пятницу в возрасте 87 лет. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters.

Согласно его сведениям, предприниматель умер в госпитале в Лос-Анджелесе после продолжительной болезни.

Как отмечает агентство, Броуд сыграл значительную роль в развитии культурной жизни Лос-Анджелеса. Он основал Музей современного искусства, внес значительный вклад в строительство Концертного зала имени Уолта Диснея, а также способствовал открытию центра искусств в Калифорнийском университете.

По данным журнала Forbes, Броуд занимал 85-е место в списке самых богатых людей США. По оценкам издания, на май 2021 года его состояние составляло $6,9 млрд.

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