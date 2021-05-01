Польский депутат назвал идиотизмом и глупостью инцидент с флагом РФ на финале ЧМ по шашкам

ВАРШАВА, 1 мая. /ТАСС/. Польский депутат от партии "Конфедерация" Януш Корвин-Микке назвал идиотизмом и глупостью инцидент, который произошел в Польше на финале чемпионата мира по шашкам, когда во время партии с участием действующей чемпионки мира по шашкам россиянки Тамары Тансыккужиной с игрового стола был убран флаг РФ.

"Во-первых, это злопыхательство нашего правительства, которое делает, что может, чтобы докопаться до россиян, а второе - это идиотизм Федерации шашек, которая слепо выполняет распоряжения Международного олимпийского комитета. Полная глупость", - сказал он в субботу корреспонденту ТАСС после участия в качестве комментатора в первой игре седьмого раунда. Политик подчеркнул, что спортсменка из Польши повела себя очень достойно, убрав польский флаг в знак солидарности.

Депутат рассказал, что говорил с Тансыккужиной о случившемся, но не стал извиняться, так как является представителем оппозиции и не несет ответственности за действия польского правительства. "Я просто могу выразить свою симпатию", - заключил он.

Об инциденте и чемпионате

Финальный матч проходит в Польше с 23 апреля по 3 мая. Тансыккужина борется за победу с представительницей Польши Натальей Садовской. В субботу спортсменки провели партию в классические шашки, которая длилась почти четыре часа. Победителя седьмого раунда определить не удалось - игра завершилась ничьей, поэтому вечером их ждет партия в быстрые шашки.

Во вторник во время четвертого раунда противостояния флаг России и табличка с именем россиянки и триколором были убраны прямо по ходу встречи. Россиянка отвлеклась на это, после чего проиграла партию. Решение убрать российскую символику было продиктовано санкциями Всемирного антидопингового агентства.

В связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.

Тансыккужина является действующей чемпионкой мира, всего на ее счету шесть побед на мировом первенстве. Садовская - двукратная чемпионка мира. Матч проходит в девять раундов, в каждом разыгрывается 12 очков. Победит та спортсменка, которая первой наберет 54 очка. Счет после шести раундов составляет 39:33 в пользу представительницы Польши.

В Польше за Тансыккужину болеют российские соотечественники и Русский дом в Варшаве.