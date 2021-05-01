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ДТП с автобусом с детьми в Ставропольском крае

Кузнецова заявила, что пострадавшие в ДТП на Ставрополье дети смогут лечиться в Москве

Четверо детей в очень тяжелом состоянии

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Некоторых детей, пострадавших в ДТП в Ставропольском крае, могут перевести на лечение в Москву. Об этом в субботу сообщается в Telegram-канале пресс-службы уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

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"Утром в регион прилетели московские врачи, сейчас решается вопрос о переводе некоторых детей для лечения в столичные клиники", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, четверо пострадавших детей находятся в очень тяжелом состоянии. "Из Волгограда приехали родители и родственники пострадавших и погибших детей, все размещены в гостиницах, с ними работают психологи, оказывают помощь иные специалисты. Дополнительно организована горячая линия", - говорится в сообщении.

 

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РоссияДТП с автобусом с детьми в Ставропольском крае
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