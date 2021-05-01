Первая партия вакцины "Спутник V" поступит в Азербайджан 2 мая

БАКУ, 1 мая. /ТАСС/. Азербайджан 2 мая получит первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщили в субботу в азербайджанском МИД.

"Приобретенная в России вакцина "Спутник V" будет доставлена в Азербайджана 2 мая", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Вакцинации в Азербайджане началась 18 января. Пока для иммунизации используется китайский препарат CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech. Азербайджан подписал контракт на приобретение в целом 9 млн доз этой вакцины. Поставка 4 млн из них осуществляется из Турции.

С 3 мая также начнется вакцинация населения препаратом Vaxzevria (новое название препарата компании AstraZeneca. Первоначально эта вакцина будет вводиться лицам в возрасте 60 лет и старше. В целом Азербайджан в рамках международной платформы COVAX закупил 432 тыс. доз вакцины Vaxzevria. 84 тыс. из них завезены в страну в начале апреля, остальные партии ждут до конца мая.

По данным оперативного штаба при кабинете министров, вакцинацию прошли уже более 1,5 млн, или 15% граждан республики. С начала пандемии в Азербайджане зафиксировано 320 322 случая заражения коронавирусом, выздоровели 291 564 человека, умерли 4 538 пациентов.