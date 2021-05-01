Путин направил приветствие участникам фестиваля "Дорога на Ялту"

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам III Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту". Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Отрадно, что с каждым годом ваш фестиваль расширяет творческие горизонты, обогащает свою программу новыми замечательными произведениями. И сегодня в Крыму, в преддверии дня Великой Победы, вновь встречаются артисты из разных стран, чтобы исполнить на родных языках лучшие песни военных лет и, конечно, пообщаться со своими коллегами и друзьями", - отметил Путин.

Президент также выразил уверенность, что фестиваль пройдет в теплой и праздничной атмосфере и оставит у всех присутствующих только хорошие впечатления.

"Дорога на Ялту" - ежегодный международный музыкальный фестиваль, на который съезжаются музыканты со всего мира, прошедшие предварительный отбор. В полуфинале и финале конкурсной программы участники исполняют российские военные песни на языках своих стран. В этом году фестиваль проходит с 29 апреля по 2 мая в Ялте.