Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла с Благодатным огнем в Москву

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Самолет делегации Фонда Андрея Первозванного, вылетевшей утром в Израиль из московского аэропорта Внуково за частицей Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме, приземлился в аэропорту Внуково, передает корр. ТАСС. Делегацию возглавил председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин.

Благодатный огонь к Пасхе доставляется по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москву 1 мая. Он будет передан в 25 городов и регионов России, а в столице верующие смогут получить его частицу в 15 храмах. Впервые в истории современной России Благодатный огонь был доставлен в Москву в 1992 году.

По рекомендации Роспотребнадзора в 2021 году традиционная массовая встреча Благодатного огня в аэропорту Внуково не состоится. Тем не менее огонь встречают представители московских храмов и некоторых епархий Русской православной церкви.