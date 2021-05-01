Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве некритическая

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в столице некритическая, однако рост заболеваемости есть, в связи с чем по-прежнему необходимы меры защиты. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сказал в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1 ".

"Конечно, нужно понимать, что ситуация не критическая в Москве. Но мы видим рост заболеваемости. Поэтому нужно беречься", - сказал Собянин.

Он добавил, что в этом году в Москве не проводятся массовые мероприятия, в том числе и первомайская демонстрация. "Ряд других мероприятий таких массовых, фестивали массовые, отменили, но тем не менее весь общепит, торговля, парки будут работать, поэтому можно спокойно гулять, отдыхать", - сказал мэр.

"Предоставленные президентом выходные дни посвятить даче, своим близким - это будет самый лучший вариант", - добавил мэр.