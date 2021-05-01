В Катаре девочка назвала все элементы таблицы Менделеева за две минуты

ТАСС, 1 мая. /ТАСС/. Четырехлетняя индианка, которая живет в Катаре, установила мировой рекорд, быстрее всех назвав все химические элементы из таблицы Менделеева. Об этом в субботу на своем сайте сообщает газета The Peninsula Qatar.

Девочка вспомнила и назвала все элементы за 2,28 минуты и попала в Международную книгу рекордов (International Book of Records, один из аналогов Книги рекордов Гиннесса). Создатели сборника уточнили, что это является лучшим показателем среди детей.

По информации издания, девочка также выучила и назвала всех премьер-министров Индии, планеты солнечной системы и органы человека.

Русский ученый Дмитрий Менделеев (1834 - 1907) известен прежде всего своей Периодической системой химических элементов: 1 марта 1869 он сдал в печать рукопись первого варианта таблицы, которая стала итогом многолетних научных трудов и универсальным ключом к изучению неорганической химии. Современная Периодическая система химических элементов включает 118 элементов.