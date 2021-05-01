Сильные осадки прогнозируются в нескольких регионах России в ближайшие дни

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Средиземноморский циклон принесет ухудшение погоды в виде сильных осадков и ветра в несколько регионов России в ближайшие дни. В частности, непогода придет в Татарстан, Северный Кавказ, Туву, Калужскую, Ярославскую, Тверскую области и Санкт-Петербург, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Татарстане ветер до 24 м/с и сильный грозовой дождь в ближайшую ночь. В республиках Северного Кавказа тоже сильный дождь, гроза, ветер до 25 м/с. Это опасное явление. А в Челябинской области заморозки до минус 3 градусов. Также в Туве очень неблагоприятная погода - ветер до 25 м/ с, еще и очень сильный дождь и мокрый снег в ближайшую ночь", - сообщил он.

Кроме того, по словам Вильфанда, 3 мая в Калужской, Ярославской, Тверской, Владимирской областях также прогнозируется сильный дождь и ветер до 15 м/с. В Новгородской и Псковской областях 3 и 4 мая прогнозируются дождь, мокрый снег и ветер до 18 м/с.

"Хоть Ленинград и привычен к дождям, но 4 мая ожидаются действительно сильные осадки и в виде дождя и мокрого снега. Также усиление ветра ожидается до 15-17 м/с", - рассказал Вильфанд.

Метеоролог отметил, что сильные осадки и ветер на территории России обусловлены деятельностью Средиземноморского циклона, который будет определять погоду в ближайшие дни.