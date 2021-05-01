В Дубае автомобильный номер продали более чем за $10 млн

ТАСС, 1 мая. Новый мировой рекорд по стоимости автомобильного номера установлен в субботу в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Регистрационный знак этой страны, состоящий из двух букв и одной цифры, продан за 38 млн дирхамов (более $10 млн) на благотворительном аукционе в Дубае, который проходил в онлайн-режиме.

Имя покупателя, который приобрел номер AA9, пока не сообщается. На аукцион также были выставлены регистрационные знаки U31, T38 и E51. Всего торги принесли 48,5 млн дирхамов ($13,2 млн).

Среди участников аукциона был премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. Выручка от проведения торгов пойдет на кампанию по раздаче еды малоимущим.

Предыдущий рекорд также был установлен в Дубае. Регистрационный знак D5 ушел с молотка в 2016 году за 33 млн дирхамов (почти $9 млн).

Перед началом поста рамадан эмират Дубай объявил о том, что раздаст нуждающимся 100 млн порций еды. Часть средств планируется собрать на различных благотворительных аукционах.

В течение месяца рамадан мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи и питья, развлечений, а также супружеских отношений. От ограничений освобождаются беременные и кормящие женщины, больные, дети до семи лет, а также путешественники, однако эти причины не освобождают их полностью от выполнения поста, пропущенные дни необходимо восполнить в другое время. Несоблюдение поста без уважительных причин считается великим грехом.