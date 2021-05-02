Путин присутствует на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя.

Торжественный молебен в честь праздника совершает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Президент РФ традиционно посещает службы во время главных церковных праздников. Рождество Путин обычно встречает в храмах за пределами Москвы (в этом году это была церковь Николы на Липне под Великим Новгородом), а на Пасху глава государства, как правило, приезжает на богослужение именно в храм Христа Спасителя. Лишь дважды он участвовал в пасхальных торжествах вне столицы - в 2000 году в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга и в 2003 году в Свято-Никольском соборе в Душанбе, где президент РФ находился с визитом. В прошлом году Путин впервые за время президентства пропустил пасхальную службу из-за пандемии коронавируса, он тогда поставил свечку в небольшой часовне на территории своей резиденции в Ново-Огарево.

Пасха - главный праздник всего христианского мира, знаменующий ключевое событие истории христианства - воскресение распятого Иисуса Христа из мертвых. Русская православная церковь вычисляет его дату исходя из солнечного и лунного календарей. В 2021 году он приходится на 2 мая.