Доходы главы Якутии в 2020 году снизились на 1,5 млн рублей

ЯКУТСК, 2 мая. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев в 2020 году заработал около 6,5 млн рублей, что примерно на 1,5 млн рублей меньше, чем годом ранее. Сведения о доходах главы региона размещены на сайте республиканского правительства.

Согласно документу, доход Николаева в 2020 году составил 6,516 млн рублей, что на 1,543 млн рублей меньше, чем в 2019 году. Доходы супруги главы республики Людмилы Николаевой упали с 21,107 млн рублей до 16,639 млн рублей.

В собственности Николаева нет транспорта и недвижимости, за исключением гаража на 24 кв. м, при этом его супруга владеет двумя нежилыми помещениями общей площадью свыше 400 кв. м, а также автомобилем Lexus 2010 года. Несовершеннолетний ребенок Николаева числится владельцем земельного участка площадью 4 420 кв. м, жилого дома площадью 365 кв. м и еще двух нежилых построек площадью более чем 300 кв. м.