Около 60% участвующих в Олимпиаде в Токио пройдут вакцинацию от коронавируса

ТОКИО, 2 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 60% спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио этим летом, пройдут предварительную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье газета Yomiuri со ссылкой на источники среди организаторов Олимпиады.

К настоящему времени более половины из 200 стран и регионов, чьи атлеты приедут в Токио для участия в Играх, уведомили Международный олимпийский комитет о том, что собираются осуществлять иммунизацию перед поездкой. Есть вероятность, что впоследствии это число может увеличиться. Таким образом возрастет и уровень безопасности проведения соревнований.

Текущие правила проведения Олимпиады в Токио рекомендуют спортсменам пройти вакцинацию от коронавируса, но это условие не является обязательным для участия в Играх.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.

Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне этого года в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.