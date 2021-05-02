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Около 60% участвующих в Олимпиаде в Токио пройдут вакцинацию от коронавируса

Текущие правила проведения соревнований рекомендуют спортсменам пройти вакцинацию, но это условие не является обязательным для участия в Играх

ТОКИО, 2 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 60% спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио этим летом, пройдут предварительную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье газета Yomiuri со ссылкой на источники среди организаторов Олимпиады.

К настоящему времени более половины из 200 стран и регионов, чьи атлеты приедут в Токио для участия в Играх, уведомили Международный олимпийский комитет о том, что собираются осуществлять иммунизацию перед поездкой. Есть вероятность, что впоследствии это число может увеличиться. Таким образом возрастет и уровень безопасности проведения соревнований.

Текущие правила проведения Олимпиады в Токио рекомендуют спортсменам пройти вакцинацию от коронавируса, но это условие не является обязательным для участия в Играх.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.

Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне этого года в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.

Теги
ЯпонияОлимпиада в ТокиоПандемия COVID-19
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