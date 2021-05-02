Православные верующие посетили пасхальную службу в Свято-Никольском храме в Шанхае

ШАНХАЙ, 2 мая. /ТАСС/. Православные верующие в субботу ночью посетили пасхальное богослужение в здании генерального консульства РФ в Шанхае, а в воскресенье утром служба прошла в Свято-Никольском храме. Праздничное богослужение провел настоятель местной православной общины иерей Иоанн.

В расположенный в бывшей французской концессии Свято-Никольский храм с самого утра пришли не только проживающие в Шанхае российские соотечественники. Богослужение посетили также верующие из многих других стран, среди которых были, в частности, граждане Белоруссии, Греции, Польши, Румынии, США, Туркменистана и Украины.

Попасть внутрь храма, как убедился корреспондент ТАСС, удалось не всем желающим из-за ограничений, установленных китайской стороной. Согласно требованиям, в храме одновременно могли находиться только 50 человек, а остальным пришлось наблюдать за службой с порога через открытые двери. Соответствующие ограничения местные власти объяснили мерами безопасности в условиях пандемии COVID-19.

Богослужения в этом храме, внутри которого в декабре 2019 года после реконструкции был открыт книжный магазин, проводятся чрезвычайно редко и только с разрешения местных властей. Внутреннее пространство напоминает сейчас "здание внутри здания". Похожие на клетку с разными секциями книжные полки отделены от стен самого храма. Таким образом проектировщики попытались защитить оригинальное строение и его историческую ценность, однако превращение храма в торговую точку вызвало озабоченность среди проживающих в городе соотечественников.

"Выражаем уважение и признание вниманию китайской стороны к нуждам иностранных граждан в Шанхае. При всех антиковидных ограничениях они пошли нам на встречу. Пусть и со всеми мерами предосторожности, Пасха в храме имеет большое значение и дает духовные силы на предстоящий год. Молимся о скорейшем искоренении этой эпидемии", - сказал в беседе с корр. ТАСС настоятель общины Иоанн.

"Радость праздника усилена простой человеческой радостью, что все мы живы и здоровы и можем собираться на общую молитву", - добавил он.

Свято-Никольский храм

Свято-Никольский храм был построен на средства выходцев из России в 1934 году по инициативе казачьего генерала Ф. Л. Глебова по проекту архитектора А. И. Ярона. Эта церковь стала первым храмом-памятником Николаю II в истории русского зарубежья. Богослужения в храме местные власти периодически разрешают проводить по праздникам. В остальное время церковь, внесенная в список охраняемых государством исторических зданий, не используется в качестве религиозного объекта. В прошлый раз богослужение в храме проводилось по случаю Рождества Христова в январе 2020 года.

В феврале 1994 года здание Свято-Никольского храма было включено властями в список культурного наследия города. Какое-то время до этого в нем располагались увеселительные заведения, включая французский ресторан Ashanti Dome и испанский бар под названием Boca.

Православная община в Шанхае и храмы

В 20-30-е годы прошлого века, когда в Шанхае проживало порядка 30 тыс. выходцев из России, в общей сложности было построено 12 православных церквей, включая несколько домовых. До наших дней дошли лишь здания двух храмов - Кафедральный собор в честь иконы Божьей Матери "Споручница Грешных" и Свято-Никольский храм-памятник императору Николаю II. Оба они не являются сейчас действующими.

Собственность Русской православной церкви в Китае, включая шанхайские храмы, была передана китайскому правительству в 1956 году в соответствии с советско-китайскими договоренностями. Кафедральный собор продолжал работать до 1965 года до смерти последнего православного архиерея Китайской православной церкви епископа Шанхайского Симеона (китайское имя Ду Жэньчэн - прим. ТАСС). Что касается Свято-Никольского храма, то он был закрыт еще в 1955 году.