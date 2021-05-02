Вакцинация "Спутником V" может начаться в Индии через 10 дней

ХАЙДАРАБАД /ИНДИЯ/, 2 мая. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Прививание российской вакциной против коронавирусной инфекции "Спутник V" может начаться в Индии через 10 дней. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС на условиях анонимности высокопоставленный сотрудник индийской компании Dr. Reddy's Laboratories в Хайдарабаде, которая получила накануне первую партию российского препарата.

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Погребальные костры и сотни тысяч зараженных в день. Как Индия переживает пандемию — в фотогалерее ТАСС Снимки с места событий — в фотогалерее ТАСС

"Прививание может начаться через 10 дней. Мы ждем вторую поставку из России", - сказал источник. "Должен быть также проведен необходимый в таких случаях контроль качества", - добавил он.

Ранее ожидалось, что вакцинация может начаться прямо в день доставки. Однако собеседник агентства отметил, что "так сразу начать прививание невозможно".

Партия российского препарата была доставлена в аэропорт Хайдарабада в субботу, отправитель груза - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который курирует этот проект.

"Спутник V" стал третьей вакциной, которая будет применяться на территории Индии. До сих пор при иммунизации там использовались только два препарата: Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также Covaxin от индийской фирмы Bharat Biotech.

Индийская фармакологическая компания Dr. Reddy's Laboratories в феврале подала заявку на получение разрешения на ограниченное применение "Спутника V" в Индии. Она была одобрена в апреле. Эта фирма готова распространять российскую вакцину. РФПИ также договорился о производстве препарата с несколькими компаниями в самой Индии.

В Индии накануне было выявлено рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки - более 400 тыс. Общее число инфицированных за все время пандемии в стране превышает 19 млн.

Хранение препарата

Партия российской вакцины в настоящее время доставлена на склад компании Dr. Reddy's Laboratories в Хайдарабаде. "Температура в складских помещениях достигает минус 25 градусов по Цельсию", - объясняет представитель компании доктор Рави Матхур. На улице в Хайдарабаде при этом температура около плюс 40 градусов.

На этом складе вакцина будет храниться до тех пор, пока отсюда не начнутся ее поставки в медучреждения и пункты вакцинирования - по заранее созданной специальной холодовой цепи, предназначенной для доставки таких препаратов. Выгрузка из грузовиков-рефрижераторов и погрузка для доставки на другие склады производится через специальный шлюз, закрытый со всех сторон.

"Это хорошо, что русская вакцина наконец доставлена. Это важно сейчас для нас, вы же знаете, сейчас непростая ситуация с коронавирусом", - отметил один из представителей компании.

В отличие от Нью-Дели, семимиллионный Хайдарабад не закрыт на строгий локдаун, здесь продолжают работу торговые центры, на улицах много автомобилей и прохожих. Ситуация с заболеваемостью в штате Телангана, столицей которого является Хайдарабад, не столь сложная, как в других регионах страны. Однако на берегу реки Муси, на которой расположен город, также горят погребальные костры с умершими из-за инфекции.