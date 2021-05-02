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Трех рыбаков, пропавших в районе села Териберка в Мурманской области, нашли живыми

Им ничего не угрожает

ТАСС, 2 мая. Трех рыбаков, связь с которыми была потеряна 2 мая в районе села Териберка в Мурманской области, нашли живыми и здоровыми. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в Главном управлении МЧС по региону.

"Рыбаков нашли, с ними все хорошо", - сказали в ведомстве, уточнив, что в двух лодках находились три рыбака.

В ночь на 2 мая поступило сообщение о потере связи с двумя маломерными судами, отправившимися к острову Малый Олений в районе Териберки. Были организованы поиски пропавших, к ним привлекли спасательное судно "Маркаб".

Ранее, 1 мая, в спасательные службы поступило сообщение о потере связи в районе села Териберка еще с тремя маломерными суднами с шестью рыбаками. Как предполагается, лодки потеряли ход. По данным Северо-Западного следственного управления СК РФ на транспорте, трое из находившихся в них найдены погибшими, поиски остальных продолжаются.

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