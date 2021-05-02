Самолет МЧС с пострадавшими в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье прибыл в Москву

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Самолет МЧС России с семью пострадавшими в ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае прибыл в Москву в плановом режиме. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ведомства.

Что известно о столкновении автобуса с детьми и "Камаза" в Ставропольском крае

"Борт приземлился в плановом режиме в Москве", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщилось, что борт авиации МЧС России Ил-76 с шестью пострадавшими детьми и одним взрослым вылетел в столицу. Самолет оборудован медицинской техникой, позволяющей проводить санитарно-авиационную эвакуацию. Пострадавших сопровождали восемь медработников из разных медучреждений и шесть сотрудников Всероссийского центра медицины катастроф "Защита". По данным Минздрава, вся необходимая медицинская помощь им будет оказана в подведомственных министерству НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко и Российской детской клинической больнице РНИМУ им. Пирогова.

ДТП с участием грузовика и микроавтобуса произошло в Грачевском округе Ставрополья во второй половине дня 30 апреля. В результате аварии погибли пять детей, девять человек были госпитализированы. Причиной трагедии мог стать неудачный обгон легковой машиной грузовика, который во время торможения опрокинулся на микроавтобус. По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 ("Нарушение правил дорожного движения"), ч. 3 ст. 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") УК РФ.