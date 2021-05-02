Патриарх Кирилл поздравил Путина с Пасхой

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с праздником Светлого Христова Воскресения. Поздравление опубликовано в воскресенье на сайте Московской городской епархии.

"Признателен вам за внимание к служению Московского патриархата, активную поддержку многих его начинаний - особенно тех, которые имеют социальную значимость. Убежден, что развитие конструктивного взаимодействия государственной власти, общественных объединений и всех людей доброй воли поможет воспитать в подрастающем поколении сограждан чувство патриотизма, любви к родной культуре и истории, верности высоким идеалам жертвенности, справедливости и сострадания к ближним", - подчеркнул патриарх в поздравлении.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также пожелал главе государства крепкого здоровья и успехов в служении стране.

Прихожане Русской православной церкви в 2021 году отмечают Пасху 2 мая. Патриарх Кирилл провел праздничные крестный ход и литургию в московском храме Христа Спасителя. К Пасхе из Израиля в храм была доставлена частица сошедшего в Иерусалиме Благодатного огня. Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя посетил Владимир Путин.