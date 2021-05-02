В России выявили за сутки 8 697 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 697, до 4 823 255. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе (по 0%), в Республике Тыва (0, 01%), в Мурманской и Магаданской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Хабаровском крае и Республике Алтай (по 0,04%). В частности, за сутки было выявлено 718 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 650 - в Московской области, 226 - в Ростовской области, 152 - в Воронежской области, 150 - в Самарской области.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 7 339. Всего уже выздоровели 4 443 922 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 982 пациента в Санкт-Петербурге, 444 - в Московской области, 201 - в Псковской области, 192 - в Ростовской области, 188 - в Нижегородской области.

В настоящее время в России продолжает лечение 268 471 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 342 против 392 днем ранее, до 110 862. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,3%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 36 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 16 - в Московской области, по 15 - в Ростовской и Нижегородской областях, 12 - в Краснодарском крае.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 699, до 1 098 718. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,25%. Днем ранее было выявлено 3 208 случаев.

За сутки в Москве зарегистрировали 54 смерти из-за коронавируса, их общее число составило 18 428, следует из сообщения штаба.

По выздоровлению были выписаны 1 617 пациентов за сутки, за все время выздоровели 994 965. В настоящее время в столице продолжают лечение 85 325 человек.