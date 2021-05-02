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Пандемия COVID-19
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Мурашко назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в России

Под наблюдением находятся более 300 тыс. пациентов, отметил глава Минздрава РФ
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, под наблюдением находятся более 300 тыс. инфицированных. Об этом сообщил в воскресенье глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

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"Ситуация с коронавирусом пока остается все-таки напряженной. Под наблюдением находятся более 300 тыс. больных", - сказал он.

Министр также отметил, что майские праздники были продлены для того, чтобы разорвать цепь передачи инфекции.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, с начала пандемии зарегистрировано 4 823 255 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4 443 922 человека, умерли 110 862. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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