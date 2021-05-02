В Одессе почтили память погибших в Доме профсоюзов

КИЕВ, 2 мая. /ТАСС/. Живые цветы возлагаю одесситы в воскресенье к Дому профсоюзов, где семь лет назад в результате столкновений в центре города и от пожара в здании погибли 48 человек. Они погибли после того, как националисты забросали здание бутылками с зажигательной смесью.

Как сообщает украинское издание "Страна", сегодня к Дому профсоюзов люди идут семьями, с детьми. Среди первых, кто пришел почтить память погибших - депутаты Верховной рады от парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко и Николай Скорик.

Правоохранители пускают людей к Дому профсоюзов через так называемые фильтрационные пункты. Полиция взяла под охрану также Куликово поле и Соборную площадь. Здесь тоже установили фильтрационные пункты. Вокруг обеих площадей ограничено движение транспорта.

"Весь комплекс превентивных действий, которые проводят правоохранители, призван не допустить нарушений общественного порядка и угрозы безопасности людей во время мероприятий по случаю чествования памяти погибших 2 мая 2014 года, которые вскоре начнутся в центральной части города", - отметила пресс-служба полиции Одесской области.

При этом городские власти дали разрешение на марш, в котором примут участие члены радикальных организаций. Начнется он в полдень от Соборной площади, где расположен и Дом профсоюзов.

Трагедия в Одессе

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны "майдана" напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 получили ранения. Все погибшие - сторонники "антимайдана". Видимо, по этой причине никто за эти смерти ответственности не понес. Уголовное преследование коснулось только тех, кто противостоял радикалам. Власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана". Однако продолжавшееся несколько лет следствие так и не смогло доказать в суде их вину. В результате все, кого удалось изначально задержать, были оправданы по этому делу.

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский впервые вспомнил о годовщине трагедии, опубликовав пост в Facebook. В нем он призвал к расследованию массового убийства в центре Одессы. Но с тех пор ничего по этому делу не изменилось.

В сентябре 2019 года Госбюро расследований Украины в связи с событиями в Одессе возбудило дело в отношении бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. Инициатором выступил юрист Андрей Портнов. Сам Парубий сообщал, что его действия в уголовном деле классифицированы как "создание и координация вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков".