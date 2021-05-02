В праздновании Пасхи в России приняли участие 1,6 млн человек

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов не допустили правонарушений в ходе пасхальных мероприятий в России, в которых приняли участие более 1,6 млн человек. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ночь с 1 на 2 мая 2021 года более 1,6 млн верующих приняли участие в праздновании Светлого Христова Воскресения. Свыше 11,8 торжественных богослужений и крестных ходов состоялись в храмах и монастырях, расположенных в более чем 6,9 тыс. населенных пунктов по всей стране", - сказала она.

По словам Волк, для обеспечения правопорядка и безопасности на религиозных мероприятиях было задействовано более 47,5 тыс. сотрудников полиции. Также к охране общественного порядка привлекались военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители добровольных народных дружин и других общественных объединений.

"Мероприятия проводились с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки. Принятыми мерами правонарушений не допущено", - добавила представитель МВД.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии, правопорядок в пасхальную ночь в России обеспечивали более 7 тыс. сотрудников и военнослужащих ведомства. "Перед началом богослужений специалисты инженерно-досмотровых групп Росгвардии обследовали объекты религиозного культа", - рассказал также собеседник агентства. По его словам, росгвардейцы обеспечили и встречу Благодатного огня, прибывшего из Иерусалима.