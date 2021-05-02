СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая. /ТАСС/. Умер президент Всекрымского еврейского конгресса Ян Эпштейн, сообщил в воскресенье на своей странице во "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов.

"Потрясен печальным известием о преждевременной кончине президента Всекрымского еврейского конгресса, нашего соратника и друга Яна Борисовича Эпштейна. Это невосполнимая утрата для каждого из нас, для всего Крыма", - написал Аксенов.

Он отметил, что "лично знал Яна Борисовича на протяжении многих лет". "Он был настоящим патриотом Крыма и России, человеком высоких нравственный и профессиональных качеств. Всекрымский еврейский конгресс под его руководством вносил большой вклад в развитие российского Крыма. Трудно переоценить его роль в укреплении межнационального и межконфессионального мира и согласия на полуострове. Искренне соболезную родным и близким Яна Борисовича, скорблю вместе с вами", - добавил Аксенов.

На сайте Всекрымского еврейского конгресса сообщается, что Эпштейн до последнего дня занимался общественной деятельностью. "Он внес неоценимый вклад в сохранение памяти и самосознания о страшных событиях Великой Отечественной войны и трагедии холокоста, все мероприятия, направленные на неповторение огромной трагедии, проходили под девизом "Защитим будущее вместе", - говорится в сообщении.