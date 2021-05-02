Почти 530 тыс. жителей Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Почти 530 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик за два года получили российское гражданство в упрощенном порядке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"С начала реализации указа президента РФ от 24 апреля 2019 года <...> гражданство РФ приобрело более 527 тыс. лиц, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - сказали в пресс-центре.

По данным МВД, почти 2 тыс. жителей ДНР и ЛНР в приобретении российского гражданства отказали. Так, 40% заявлений было отклонено в связи с тем, что люди имели ограничения на въезд в Россию из-за административного выдворения, депортации, реадмиссии или в связи с принятым в отношении них решением о нежелательности пребывания в РФ. Треть, кому отказали в гражданстве, имеют неснятую или непогашенную судимость. Четверти соискателей гражданство РФ не дали из-за того, что они выступали за насильственное изменение основ конституционного строя России и создают угрозу безопасности.

В МВД отметили, что работа по приему граждан ДНР и ЛНР в гражданство РФ продолжается.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ДНР и ЛНР получить российское гражданство в упрощенном порядке. На получение гражданства в упрощенном порядке смогут рассчитывать также украинцы, проживавшие не только в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины" (то есть, в Донецкой и Луганской народных республиках), но и жители этих областей в целом".