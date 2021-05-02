ВАТИКАН, 2 мая. /ТАСС/. Папа Римский Франциск поздравил православных с Пасхой, которая отмечается в воскресенье православными церквями и рядом католических Восточных церквей.

"Самые теплые поздравления моим дорогим братьям и сестрам православных церквей и некоторых католических Восточных церквей, которые отмечают сегодня Воскресение Христа по юлианскому календарю. Счастливой Пасхи!" - сказал понтифик в ходе воскресной проповеди, произнесенной из окна Апостольского дворца на площади Святого Петра.

Он также выразил соболезнования по поводу трагического инцидента в Израиле, в результате которого в давке на религиозной церемонии погибли 45 человек.

Праздничные пасхальные службы состоялись в приходах Русской православной церкви на Апеннинах. Так, как корреспонденту ТАСС стало известно, в церкви Святой великомученицы Екатерины в Риме провели даже крестный ход с участием верующих при соблюдении всех действующих в Италии ограничений и предосторожностей по недопущению распространения коронавируса. В прошлом году пасхальные службы проводили только настоятели в пустых храмах.