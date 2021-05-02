В Петрозаводск прибыл поезд с агитационной акцией "Мы - армия страны. Мы - армия народа"

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 мая. /ТАСС/. Поезд агитационно-информационной акции "Мы - армия страны. Мы - армия народа" в воскресенье прибыл в Петрозаводск. За четыре часа организаторы ожидают принять около 5 тыс. человек, сообщил ТАСС заместитель руководителя акции гвардии подполковник Станислав Иванисов.

"Цель акции - сплочение современной молодежи, показать ей исторические моменты защиты нашего государства в ходе Великой Отечественной войны. Акция началась в Москве, далее мы посетили Великий Новгород, Мурманск, Санкт-Петербург и сегодня - Петрозаводск. Эшелон уже посетили более 20 тыс. посетителей. Сегодня мы ожидаем больше 5 тыс. за четыре часа", - сказал собеседник агентства, отметив, что, предварительно, на выставке в столице Карелии ожидали 3,5 тыс. человек.

Среди первых выставочный эшелон в Петрозаводске посетили студенты Президентского кадетского училища, а также учащиеся Карельского кадетского корпуса им. Александра Невского. В составе поезда находятся 17 экспозиционных вагонов. Каждый из них посвящен отдельным страницам военной истории России, а также отражению современного облика оборонной мощи страны. Так, среди экспонатов на платформах представлены новейшие военные разработки - походно-артиллерийская установка "Коалиция СВ" и танк Т-90М. Здесь же представлены два трофейных военных автомобиля, отбитые у боевиков при освобождении города Алеппо в Сирии российскими войсками - "Пантера Ф-9" турецкого производства и "Хаммер", преобразованный боевиками для использования под таран. Колонна с техникой была обстреляна из системы залпового огня "Град".

"Все, что показано в этом поезде, все прославляет историю и настоящее нашей страны, нашей армии. Достижения всей научной мысли нашей страны сосредоточены в тех образцах вооружения и военной техники, которые представлены в тематических вагонах. Но само главное, ради чего идет этот поезд, - ради единения нашей страны, ради единения нашего общества. Мы не боимся внешних противников, ибо наша армия в состоянии защитить нашу страну от внешнего агрессора", - сказал на церемонии открытия заместитель командующего войсками Западного военного округа, начальник военно-политического управления полковник Виктор Журавлев.

В вагонах, посвященных миротворческой деятельности и оказанию помощи другим странам, посетителям демонстрируют обмундирование группы разминирования, а также здесь можно увидеть кустарные орудия, с которыми работают террористические формирования: замаскированные под камни и детские игрушки самодельные взрывные устройства, пояса шахидов. Отдельный вагон посвящен борьбе с коронавирусной инфекцией. Посетители могут посмотреть, как выглядит палата, где борются за жизнь люди с тяжелым течением COVID-19, а также узнать об особенностях и трудностях работы военных медиков, их экипировке. Также было организовано проведение экспресс-тестов на коронавирус и консультация с использованием технологий телемедицины со специалистами Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга.

"Не менее важно понимать, в каком современном состоянии находится армия сегодня, потому что ее состояние, обороноспособность, оснащенность - это результат героического труда всего российского народа. Конечно, мы должны видеть, каким надежным щитом сегодня является армия России для нашего мирного, спокойного труда в неспокойное время", - сказал на церемонии открытия глава Карелии Артур Парфенчиков.

Об акции

Агитационно-пропагандистская акция "Мы - армия страны! Мы - армия народа!" стартовала 25 апреля в Москве. Маршрут рассчитан на 64 дня, во время которых поезд посетит свыше 50 населенных пунктов от Москвы до Владивостока и от Севастополя до Мурманска. Акция завершится 27 июня в парке "Патриот", где состоится праздник ко Дню молодежи. День Победы эшелон встретит в Туле, где с 8 по 9 мая пройдет акция "Спасибо за Победу!" с участием популярных артистов, ансамблей ВС РФ.