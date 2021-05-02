Синоптики прогнозируют высокий риск пожаров в регионах Урала и Сибири в ближайшие дни

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Четвертый из пяти возможных уровней пожароопасности ожидается в Уральском федеральном округе и на юге Западной Сибири в ближайшие дни. Речь, в частности, о Курганской, Тюменской, Омской, Новосибирской областях, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уральский федеральный округ и юг Западной Сибири - именно здесь будут очень большие площади четвертого класса пожарной опасности (предпоследний класс, свидетельствующий о высоком риске возникновения пожаров). Это касается Курганской области, юга Тюмени, Омской, Томской, Новосибирской областей", - сообщил он.

По словам Вильфанда, высокий уровень пожароопасности в данных регионах сохранится минимум до 5 мая. Это связано с теплой погодой и дефицитом осадков в марте и апреле.