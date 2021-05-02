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Пандемия COVID-19

Мурашко заявил, что до четверти переболевших коронавирусной инфекцией имеют осложнения

До 10% перенесших COVID-19 нуждаются в госпитализации

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. До четверти переболевших коронавирусной инфекцией пациентов сталкиваются с осложнениями и нуждаются в наблюдении. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

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"До 25% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, имеют те или иные осложнения и требуют наблюдения. А до 10% перенесших новую коронавирусную инфекцию требуется подчас и госпитализация", - сказал министр.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 823 255 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4 443 922 человека, умерли 110 862. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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