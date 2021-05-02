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Центр им. Чумакова запросил разрешение прививать "Ковиваком" людей старше 60 лет

В 2021 году центр рассчитывает на производство не менее 7,5 млн доз вакцины, сообщил его директор Айдар Ишмухаметов
© Алексей Павлишак/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Разработавший вакцину от коронавируса "Ковивак" Центр имени Чумакова запросил у Минздрава РФ разрешение применять вакцину на людях старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Об этом сообщил в воскресенье директор центра Айдар Ишмухаметов в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

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"На этой неделе мы подали документы в министерство здравоохранения с тем, чтобы расширить уже эти [возрастные] показания. В наших планах третьей фазы те самые 60 плюс и сопутствующие заболевания: это ХОБЛ - заболевание легких, это аутоиммунные заболевания и это онкология", - сказал он.

Ишмухаметов также отметил, что в 2021 году центр рассчитывает на производство не менее 7,5 млн доз вакцины "Ковивак".

Минздрав России 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении "Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН" (Центр имени Чумакова). В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).

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