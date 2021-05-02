Эксперт прогнозирует высокую вероятность наводнения в арктических районах Якутии

ЯКУТСК, 2 мая. /ТАСС/. Снегозапасы выше нормы в бассейнах рек Индигирки и Колымы формируют высокие риски наводнения в арктических районах Якутии. Такое мнение выразил ТАСС ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН и Северо-Восточного федерального университета, кандидат географических наук Никита Тананаев.

"На реках Индигирке и Колыме, их притоках запасы снега намного больше нормы. Я бы ожидал в бассейнах этих рек и реки Алазея таких же проблем, какие были в 2017-2018 годах, когда было сильное наводнение", - сказал Тананаев.

В бассейне реки Колымы находятся Нижнеколымский, Среднеколымский и Верхнеколымский районы, реки Индигирки - Аллаиховский, Абыйский, Момский районы на севере и северо-востоке региона. Труднодоступность этих районов, отсутствие круглогодичной сухопутной связи делают восстановление хозяйства после наводнений крайне сложным и затратным.

Ранее в МЧС России сообщали, что риски весеннего половодья с достижением критических отметок у 98 населенных пунктов Якутии имеются на 14 реках. В готовности к реагированию находится более 16,5 тыс. человек, 2,7 тыс. единиц техники, 191 плавсредство и 10 единиц авиационной техники.

Ситуация в бассейнах Амги и Лены

По бассейну реки Амги, где в 2018 году крупные заторы льда привели к затоплению сел в Амгинском, Чурапчинском и Таттинском районах, в этом году вероятность наводнения также повышенная. "Предпосылки для наводнения есть - снегозапасы, теплая погода в конце апреля - начале мая в верховьях реки и прогнозируемое резкое потепление в центральной Якутии", - сказал Тананаев.

1 мая начался местный ледоход на реке Лене в городе Усть-Кут Иркутской области, однако разрушение ледяного покрова проходит при крайне низких уровнях воды. По бассейну Лены волна половодья еще не сформировалась, рост расходов воды запаздывает примерно на полторы недели относительно средних дат. "По данным Иркутского УГМС, на верхней Лене запас воды в снеге в пределах нормы. Максимальная толщина льда также наблюдается не в пределах среднего течения Лены. По данным наших исследований, позднее растянутое половодье и запаздывающий ледоход редко приносят наводнения. Пока предпосылок крупного наводнения на средней Лене нет", - добавил собеседник агентства.

Якутия - один из самых паводкоопасных регионов России. Весной и летом 2018 года от паводка там пострадали 63 населенных пункта, были подтоплены 1,5 тыс. жилых домов, ущерб превысил 1,4 млрд рублей. В 2019-м удалось избежать затопления жилья. В прошлом году в ряде районов были затоплены дома, дороги, взлетно-посадочные полосы аэропортов.