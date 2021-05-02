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В "Векторе" заявили об эффективности "Эпиваккороны" против трех штаммов коронавируса

Как отметил разработчик вакцины, результаты наблюдения за участниками исследований не дают оснований сомневаться в качестве препарата

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Антитела, нейтрализующие классический, британский и южноафриканский штаммы коронавируса, вырабатываются после вакцинации препаратом "Эпиваккорона". Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, где была разработана эта вакцина.

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"В рамках экспериментальной проверки эффективности вакцины "Эпиваккорона" в отношении референсного штамма нового коронавируса, а также британского и южноафриканского вариантов было установлено, что антитела, индуцируемые вакциной, обладают нейтрализующей активностью в отношении всех указанных штаммов. Таким образом, утверждение о невыработке нейтрализующих антител не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В "Векторе" отметили, что результаты наблюдения за участниками клинических исследований первой и второй фаз и участниками пострегистрационных испытаний, включая людей старше 60 лет, не дают оснований сомневаться в безопасности препарата и его способности вызывать формирование нейтрализующих антител.

"Эпиваккорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года. Примерно через месяц разработчики получили разрешение на проведение пострегистрационных исследований, в том числе среди пожилых людей.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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