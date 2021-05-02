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"Аэрофлот" наградил победителя соревнования по дог-фризби на выставке "Евразия-2021"

Маргарита Герман и ее собака породы бордер-колли по кличке Иви получили сертификат на бесплатный перелет в бизнес-классе
© Юлия Иванова/ПАО "Аэрофлот"

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" вручила сертификат на бесплатный перелет в бизнес-классе победителю соревнования по дог-фризби, которое прошло в рамках выставки собак "Евразия-2021" в столичном выставочном комплексе "Крокус Экспо".

"Победителем стала Маргарита Герман и ее собака породы бордер-колли по кличке Иви. Они получили сертификат на бесплатный перелет в бизнес-классе, а сам пес завоевал титул "самой улетной собаки", - рассказал корреспонденту ТАСС представитель конкурса, добавив, что всего в соревнованиях приняли участие 20 человек и их питомцы.

Дог-фризби считается командной работой, требующей вовлеченности не только собаки, но и человека. Во время игры человек запускает тарелку, а собака должна попытаться схватить ее на лету.

Крупнейшая в России выставка собак "Евразия-2021" проходит в Москве 1 и 2 мая. В этом году гости мероприятия смогли увидеть более 250 пород собак, в рамках выставки также прошел чемпионат России по танцам с собаками. К проведению экспертной оценки в рингах приглашены более 20 судей международной категории из разных стран.

Группа "Аэрофлот" выступает стратегическим партнером Российской кинологической федерации, которая является организатором выставки. Бортпроводницы авиакомпании также участвуют в награждении лучших представителей пород и победителей номинации Best in show.

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