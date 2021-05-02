Погибших в ДТП на Ставрополье воспитанниц спортшколы похоронят 3 мая

ВОЛГОГРАД, 2 мая. /ТАСС/. Погибшие в ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае воспитанницы спортивной детской школы олимпийского резерва из Волгограда будут похоронены 3 мая, сообщили ТАСС в воскресенье в комитете по физической культуре и спорту администрации города.

Что известно о столкновении автобуса с детьми и "Камаза" в Ставропольском крае

В Волгоградской области 3 мая объявили траур в связи с погибшими в ДТП в Ставрополье детьми.

"Все пять погибших в аварии девочек будут похоронены 3 мая. На похороны придет вся спортивная общественность города. Невозможно выразить словами боль утраты. Все эти дни люди приходили к школе олимпийского резерва семьями, приносили цветы и детские игрушки, чтобы морально поддержать родственников погибших. Это большая трагедия для всех волгоградцев", - сказал собеседник агентства.

Погибших похоронят на Моторном, Ворошиловском, Алюминиевском и Краснооктябрьском кладбищах, добавил он.

Ранее сообщалось, что власти Волгоградской области взяли на себя все расходы на транспортировку из Ставрополя и погребение погибших юных баскетболисток. Как заявил губернатор региона, в связи с трагедией принято решение оказать единовременную материальную помощь: семьям погибших детей - по 1 млн рублей, семьям пострадавших детей по 200 тыс. рублей. Дополнительно семьям пострадавших и получивших тяжелый вред здоровью и вред здоровью средней степени тяжести - по 200 тыс. рублей.

О состоянии пострадавших детей

Бортом авиации МЧС России Ил-76 в Москву 2 мая из Ставрополя были доставлены шесть пострадавших детей и один взрослый. По данным Минздрава, вся необходимая медицинская помощь им будет оказана в подведомственных министерству НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко и Российской детской клинической больнице РНИМУ им. Пирогова. В воскресенье родители привезли домой двоих пострадавших в ДТП воспитанниц спортшколы, которым уже не требовалась помощь врачей. Еще одна девочка продолжает лечение в краевой детской клинической больнице Ставрополя, также двое пострадавших остаются в Грачевской районной больнице, сообщили в облздраве региона.