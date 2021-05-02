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Пандемия COVID-19

В Дубае получившим вакцину от коронавируса выдадут бесплатные абонементы в фитнес-клубы

Они будут действовать с 3 по 13 мая

ТАСС, 2 мая. Спортивный совет Дубая (Dubai Sports Council) в ОАЭ выдаст бесплатные двухнедельные абонементы в популярные фитнес-клубы города всем, кто получил вакцину от коронавируса. Об этом на своем сайте в воскресенье сообщила пресс-служба дубайского правительства.

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Кампания, которая должна привлечь дополнительное внимание к вакцинации от коронавируса, получила название "Каждый несет ответственность за каждого" (Everyone is Responsible for Everyone). Абонементы будут действовать с 3 по 13 мая в крупнейших фитнес-клубах Дубая.

Сделавшим прививку достаточно будет прийти в любой из клубов, которые участвуют в кампании, и предъявить сертификат о вакцинации государственного образца.

Общее число инфицированных коронавирусом в ОАЭ с начала пандемии превысило 523 тыс. человек, из них 504 тыс. выздоровели и 1,5 тыс. умерли. За сутки зафиксированы 1,8 тыс. новых случаев заражения, два летальных исхода, вылечились 1,7 тыс. человек.

Ношение медицинских масок в ОАЭ остается обязательным. За отсутствие маски предусмотрен штраф в размере 3 тыс. дирхамов (более 60 тыс. рублей).

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