Байден поздравил православных христиан с Пасхой

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в воскресенье поздравил православных христиан с Пасхой.

"Мы [президент и первая леди США Джилл Байден] желаем благословенной Пасхи православным христианам всего мира, празднующим Воскресение Христово и торжество света над тьмой", - говорится в заявлении Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.

Американский лидер отметил, что помимо прочего это время "почтить жертву Иисуса Христа, принесенную ради мира, и выразить солидарность со всеми представителями православного сообщества, которые подвергались гонениям за свою веру, а также теми, кто находится под угрозой сегодня". "Никто не должен подвергаться преследованиям из-за своей религиозной принадлежности <...>. США будут продолжать работать над защитой свободы религии как внутри страны, так и по всему миру", - подчеркнул Байден.

Он также отметил, что в этом году при праздновании Пасхи верующим пришлось "вновь внести изменения в религиозные традиции" в связи с пандемией. "Благодаря лидерству бесчисленного множества людей, в том числе стольких верующих, прогресс, которого мы добиваемся в борьбе с вирусом, скоро позволит нам вернуться к нашим вечным и заветным традициям Пасхи и других праздников", - выразил надежду президент.