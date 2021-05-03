В Вирджинии прошла акция, приуроченная к годовщине трагедии в Одессе

ВАШИНГТОН, 3 мая. /Корр. ТАСС Дарья Ряжских/. Акция "Солидарность с антифашистским народом Украины", приуроченная к седьмой годовщине трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, прошла в воскресенье в Ричмонде (штат Вирджиния). О мероприятии рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС основатель и координатор проекта "Кампания солидарности с Одессой" (Odessa Solidarity Campaign, OSC) организации "Защитники свободы, справедливости и равноправия штата Вирджиния" (Virginia Defenders for Freedom, Justice & Equality) Фил Вайлейто.

Участники организованной OSC акции собрались у здания федерального суда с табличками с надписями в поддержку жителей Одессы. "У нас был десяток черных воздушных шаров, десяток красных роз. Это были символы, которые используют жители Одессы", - рассказал Вайлейто. Собравшиеся в Ричмонде требовали проведения международного расследования событий 2014 года в Одессе. "Мы также требуем, чтобы США прекратили поддерживать неонацистские, фашистские организации на Украине, а также перестали поддерживать украинское правительство в его войне против жителей Донбасса. Это было три основных требования", - добавил он.

Мероприятие в Ричмонде оказалось самым массовым из проводившихся OSC с момента его основания в 2016 году. По словам Вайлейто, участие в акции приняли 20 человек, в основном это представители молодежи. "Мне кажется, примечательным было и то, что [в их числе] были шесть афроамериканцев, которые, как вы знаете, борются со своими собственными проблемами здесь, в США, но они вышли, чтобы поддержать одесситов", - отметил координатор проекта.

Он также рассказал, что в числе участников были те, кто днем ранее посетили другое проводившееся в Ричмонде мероприятие. "Они очень заинтересовались, когда мы рассказали им о том, что произошло в Одессе. Они были по-настоящему шокированы, возмущены и в какой-то степени рассержены тем, что они никогда раньше об этом не слышали. Некоторые из этих людей пришли сегодня", - пояснил Вайлейто. По его мнению, протесты, прокатившиеся по США в прошлом году после убийства в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда привлекли внимание молодежи к вопросам несправедливости.

Каких-либо инцидентов, столкновений с представителями ультраправых организаций или полицией во время мероприятия не было.

Многосторонние усилия

Как отметил Вайлейто, различные акции, приуроченные к годовщине событий в Одессе, были запланированы по меньшей мере в 17 городах в разных странах мира. "Это только те, о которых мы знаем, думаю, было еще несколько. Это хорошо. Это скромные усилия, не думаю, что многие из них [акций в других городах] были крупнее нашей, наша, конечно, не было огромной. Но они были в 17 городах, люди знают, что это происходит. Я знаю, что люди говорят об этом в Одессе", - сказал Вайлейто. "Это усилия множества организаций, основное внимание сосредоточено на том, что происходит в Одессе", - добавил он.

"Когда вы не можете сделать что-то более конкретное для оказания поддержки, для морального духа важно просто дать знать людям, что вас это заботит, что вы осведомлены о ситуации. Жители Одессы невероятно смелы, отважны и оптимистичны относительно того, чтобы в конечном итоге добиться справедливости, они ценят, когда окружающие знают об их ситуации", - убежден координатор OSC.

Трагедия в Одессе

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны "майдана" напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 пострадали.

Власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана". Однако продолжавшееся несколько лет следствие так и не смогло доказать в суде их вину. В результате все, кого удалось изначально задержать, были оправданы по этому делу.