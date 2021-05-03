МВД стало выявлять серийные киберпреступления с помощью специальной программы

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Специалисты МВД РФ с помощью программы "Дистанционное мошенничество" стали выявлять серийные мошенничества, совершенные дистанционным способом. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос агентства, за год ее использования удалось выявить более 324 тыс. признаков таких серийных преступлений.
"Благодаря эффективности использования подсистемы "Дистанционное мошенничество" выявлено более 324 тыс. признаков серийных преступлений", - сказал собеседник агентства.
В МВД пояснили, что эта программа дает возможность осуществлять сбор, систематизацию, обработку и анализ сведений, которые собираются в рамках расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных дистанционным способом с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Программа позволяет фиксировать необходимые сведения с момента регистрации сообщения о таких преступлениях.