МВД стало выявлять серийные киберпреступления с помощью специальной программы

Пандемия COVID-19

Исследование: в Мексике около 60 млн человек заразились коронавирусом за пандемию

Авторы работы пришли к выводу, что эпидемия по мере своего развития точно затронула 50% населения, утверждает глава медицинского координационного совета в Институте здоровья и благополучия

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