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МВД стало выявлять серийные киберпреступления с помощью специальной программы

В ведомстве сообщили, что за год использования программы "Дистанционное мошенничество" удалось выявить более 324 тыс. признаков таких серийных преступлений
Здание Министерства внутренних дел РФ Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Здание Министерства внутренних дел РФ
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Специалисты МВД РФ с помощью программы "Дистанционное мошенничество" стали выявлять серийные мошенничества, совершенные дистанционным способом. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос агентства, за год ее использования удалось выявить более 324 тыс. признаков таких серийных преступлений.

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"Благодаря эффективности использования подсистемы "Дистанционное мошенничество" выявлено более 324 тыс. признаков серийных преступлений", - сказал собеседник агентства.

В МВД пояснили, что эта программа дает возможность осуществлять сбор, систематизацию, обработку и анализ сведений, которые собираются в рамках расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных дистанционным способом с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Программа позволяет фиксировать необходимые сведения с момента регистрации сообщения о таких преступлениях.

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