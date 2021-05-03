Более 1,3 млн россиян сделали прививки от клещевого энцефалита с начала года

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Более 1,3 млн граждан России с начала года сделали прививки от клещевого энцефалита, планируется привить еще более 2,7 млн человек, сообщается в понедельник на сайте Роспотребнадзора.

"С начала года привито от клещевого энцефалита более 1,3 млн человек, планируется привить более 2,7 млн человек. В субъектах Российской Федерации обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей, исследовано более 15,3 тыс. клещей", - говорится в сообщении.

По еженедельным данным, в настоящее время обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетние значения. В ведомстве отметили, что случаев заболевания инфекциями, передаваемыми клещами, не зарегистрировано.

В большинстве регионов страны приступили к акарицидным обработкам, на данный момент обработано 24,5 тыс. га. "На территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов проводятся акарицидные обработки крупного и мелкого рогатого скота", - сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Ранее ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России спрогнозировали неблагоприятную ситуацию с клещами в стране в текущем году. В ведомстве подчеркнули, что в связи с повышением температуры воздуха начинают активизироваться природные очаги клещевых инфекций. В результате укусов клещей повышается вероятность заболевания людей опасными для здоровья инфекциями с возможным смертельным исходом.