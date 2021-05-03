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Более 80 строений в 11 населенных пунктах России сгорели от пала сухой травы

За нарушение правил пожарной безопасности оштрафовали более 3,5 тыс. граждан

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Свыше 80 строений, в том числе 12 частных жилых домов, сгорели в 11 населенных пунктах России с начала года в результате несанкционированного пала сухой травы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"С начала года от несанкционированных палов сухостоя в 11 населенных пунктах пострадали более 80 строений, из них 12 частных жилых домов. За нарушение правил пожарной безопасности оштрафованы более 3,5 тыс. граждан, а также свыше 320 должностных и 40 юридических лиц", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в МЧС, за нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 35 органов местного самоуправления. "Основные нарушения на их территориях связаны с отсутствием минерализованных полос, служащих противопожарным барьером на пути огня. В части случаев территории населенных пунктов оказались не очищены от сухой травы и мусора", - добавили в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что данные нарушения могут спровоцировать пожары, которые могут стремительно распространиться на жилые дома.

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