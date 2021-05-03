В Москве специалисты провели почти 17 тыс. экспертиз мяса в преддверии майских праздников

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Ветеринары в Москве провели порядка 17 тыс. экспертиз мяса перед майскими праздниками. Жителям города рекомендовали не покупать мясную продукцию в местах несанкционированной торговли. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.

"Майские праздники обычно считаются началом сезона шашлыков. За безопасность мясной продукции отвечают специалисты государственной ветеринарной службы. За последний месяц ветсанэксперты провели порядка 17 тыс. экспертиз. Всего за год сотрудники госветслужбы совершают более 200 тыс. таких проверок", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что при осмотре специалисты обращают внимание на внешний вид мяса, цвет, запах, консистенцию, состояние жира и сухожилий, также смотрят, чтобы на продукции не было никаких загрязнений и плесени. Кроме того, эксперты проводят так называемую пробу варкой для того, чтобы проверить аромат и прозрачность бульона.

Цвет мяса зависит от его вида. Так, цвет свежего мяса говядины должен быть от светло-красного до темно-красного, свинины - светло-розовым, а у баранины преобладает кирпично-красный цвет. В условиях лаборатории проводят бактериологические и физико-химические исследования каждой партии мяса.

"При покупке мяса обращайте внимание на цвет и запах продукта. Проверьте, чтобы на мясе не было никаких пятен. При нажатии на свежий кусок мяса остается ямка, которая должна быстро расправляться", - сказала ведущий ветеринарный врач Кристина Тежикова.

Специалисты напомнили, что не стоит покупать мясо в местах несанкционированной торговли, поскольку такая продукция может быть небезопасна для здоровья. К продаже допускается только та мясная продукция, которая прошла соответствующий ветеринарный контроль. По результатам экспертизы выдается заключение о реализации, которое свидетельствует о том, что продукция признана безопасной. Покупатели вправе убедиться, что у продавца есть такой документ.