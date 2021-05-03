Непал прекращает авиаперелеты. Россиянам порекомендовали покинуть страну

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мая. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Правительство Непала полностью приостановило с 3 мая все внутренние авиаперелеты и сообщило о прекращении международного авиасообщения с 6 мая. Как сообщил в понедельник по телефону корреспонденту ТАСС посол России в Непале Алексей Новиков, дипмиссия обращается к россиянам с просьбой перенести поездки в это гималайское государство на более позднее время, а также рекомендует тем гражданам РФ, кто уже находится в Непале, вернуться в Россию.

"Мы официально уведомлены, что правительство Непала решило приостановить с сегодняшнего дня внутренние перелеты и закрыть с предстоящего четверга международные авиаперелеты в связи с резко ухудшившейся эпидемиологической обстановкой. Больницы в Непале испытывают недостаток свободных мест и нехватку оборудования и медикаментов", - сказал Новиков.

Он добавил, что посольство настоятельно рекомендует всем находящимся в Непале российским гражданам вылететь домой за остающиеся несколько дней.

"Мы обращаемся к российским гражданам с просьбой как можно скорее покинуть пределы этой страны на фоне резко ухудшающейся ситуации с коронавирусной инфекцией", - подчеркнул глава российского дипломатического представительства. Он отметил, что сроки, на которые приостановлены полеты, пока не объявлены.

Посол России предложил всем россиянам, которые по тем или иным причинам не могут покинуть Непал, связаться с посольством РФ по телефонам: (+977-1) 441-21-55, 441-10-63 и (+977) 980-10-47-187.