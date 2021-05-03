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Умер корреспондент ТАСС Игорь Каленич

Ему было 57 лет

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Собственный корреспондент ТАСС по Волгоградской области Игорь Каленич, проработавший в агентстве 15 лет, умер в Волгограде в возрасте 57 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщила ТАСС в понедельник его супруга Наталья.

"Игорь умер в больнице", - сказала она.

Игорь Владимирович Каленич родился в Тирасполе 8 мая 1963 года. Проработал в ТАСС последние 15 лет. Он был большим профессионалом, его материалы, репортажи о жизни региона всегда были яркими, запоминающимися, цитировались в федеральных и региональных СМИ. В своих публикациях он всегда уделял особое внимание теме Великой Отечественной войны, социально-экономическому развитию региона, стараясь раскрыть все нюансы. Его труд был отмечен наградами и благодарностями регионального и федерального уровней.

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