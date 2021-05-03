Российские телебашни 3 мая включат праздничную подсветку в поддержку "Бессмертного полка"

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Российские телебашни зажгут праздничную подсветку в знак поддержки акции "Бессмертный полк" 3 мая. На медиафасадах будет транслироваться надпись: "Бессмертный полк. Никто не забыт. Ничто не забыто", сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"3 мая телебашни РТРС включат праздничный сценарий подсветки в знак поддержки акции "Бессмертный полк". На телебашнях с динамической подсветкой, которая позволяет выводить на тело башни надписи и изображения, появятся цвета Георгиевской ленты и надпись: "Бессмертный полк. Никто не забыт. Ничто не забыто", - сообщили в пресс-службе.

Так, праздничная подсветка телебашен РТРС будет включена в Нижнем Новгороде, Сочи, Костроме, Ростове-на-Дону, Челябинске, Самаре и других городах страны. На медиафасадах Останкинской телебашни транслируется видеоролик, посвященный шествию "Бессмертного полка".

Там уточнили, что общественная всероссийская акция "Бессмертный полк" проходит в День Победы. Зародившись как шествие потомков с фотографиями своих воевавших родственников, акция стала международным днем памяти и благодарности тем, кто вынес тяготы войны и спас мир от нацизма. Ежегодно в акции участвуют миллионы человек из России и еще более чем 100 стран.

"Из-за сложной эпидемиологической обстановки в этом году планируется онлайн-шествие "Бессмертного полка". Все герои пройдут в рядах онлайн-шествия в один день - 9 мая. Трансляция шествия во всех регионах начнется в 15:00 по местному времени. Принимая участие в шествии, вы будете заранее оповещены о времени прохождения вашего героя в строю Бессмертного полка. Зарегистрироваться для участия в онлайн-шествии можно на сайте 2021.polkrf.ru, ресурсе "Банк памяти", а также в миниприложениях в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте". Регистрация участников продлится до 7 мая", - заключили в пресс-службе.