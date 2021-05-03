Швеция передаст механизму COVAX 1 млн доз вакцины AstraZeneca

СТОКГОЛЬМ, 3 мая. /ТАСС/. Швеция намерена передать миллион доз препарата британско-шведской компании AstraZeneca международному механизму COVAX, целью которого является обеспечение на справедливой основе всех стран вакцинами от коронавируса. Об этом в понедельник сообщил министр по делам сотрудничества Пер Ульссон Фрид в программе телеканала SVT .

"Мы видим, как свирепствует пандемия во всем мире. Люди умирают, бедность увеличивается, а дети все еще не вернулись в школы. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы противостоять пандемии и бороться с ней во всем мире, - сказал министр. - Швеция уже лидирует в области финансирования сотрудничества COVAX, сейчас мы также передадим миллион доз, чтобы больше людей в мире смогли быстро получить вакцину".

Ульссон Фрид также подчеркнул, что сейчас не время "сидеть и держаться за имеющиеся дозы". До этого он заявлял, что, как только в Швеции будут провакцинированы все группы риска, власти начнут отдавать вакцину другим странам. По словам министра, в будущем последуют новые пожертвования препаратов от COVID-19. Каким именно странам они могут быть сделаны, пока не говорится. Всего через программу COVAX вакцину получают 92 страны, и конкретные решения здесь принимают ВОЗ и руководство COVAX.

Как ранее сообщил национальный координатор вакцинации Рикард Бергстрём, передача вакцины AstraZeneca никак не отразится на ходе прививочной кампании в Швеции.

Вакцинация в стране началась 27 декабря. Поставленная правительством цель состоит в том, чтобы провести вакцинацию среди всего взрослого населения Швеции до 15 августа 2021 года. В настоящее время около 30% жителей получили хотя бы одну дозу препарата против COVID-19.

Управление здравоохранения Швеции оставило 19 апреля в силе рекомендацию не прививать вакциной AstraZeneca людей в возрасте до 65 лет. Жителям страны младше 65 лет, которые уже получили дозу этого препарата, для второй прививки предложат вакцину другой компании. Ранее в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановил использование вакцины от AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. В соседней Дании от этой вакцины отказались полностью.