Общее число заразившихся коронавирусом в Индии приблизилось к 20 млн

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мая. /ТАСС/. Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии зафиксировало за минувшие сутки 368 147 случаев инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся за все время эпидемии в стране достигло 19 925 604. Как сообщило в понедельник ведомство на официальном сайте , количество летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией, возросло за 24 часа на 3 417 и составило 218 959.

Погребальные костры и сотни тысяч зараженных в день. Как Индия переживает пандемию — в фотогалерее ТАСС

Погребальные костры и сотни тысяч зараженных в день. Как Индия переживает пандемию — в фотогалерее ТАСС Снимки с места событий — в фотогалерее ТАСС

Суточный показатель заболеваемости несколько снизился: накануне было зафиксировано 392 488 новых случаев, а 1 мая - 401 993, что стало мировым рекордом за все время пандемии.

Количество выздоровевших пациентов возросло за сутки на 300 732, до 16 293 003. Национальный коэффициент выздоровления на утро понедельника составляет 81,77% от общего числа заболевших. Этот показатель в Индии непрерывно снижается уже второй месяц: 27 апреля он составлял 82,54%, 15 апреля - 88,31%, а в конце марта он был равен 94,58%.

На лечении находятся 3 413 642 пациента с коронавирусом, что на 63 998 больше, чем сутками ранее.

Прививку от коронавирусной инфекции в стране за последние 24 часа сделали 1 210 347 граждан, общее число привитых граждан составило 157 198 207. Индия остается одним из мировых лидеров по скорости вакцинации населения, указывает Минздрав.