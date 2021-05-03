Число заболевших ковидом в мире в апреле в 1,5 раза превысило показатели марта

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в мире возросло в апреле более чем на 22 млн. Это в полтора раза больше, чем в марте, свидетельствуют подсчеты ТАСС. При этом за последние семь дней месяца выявили около 6,7 млн заболевших, что стало максимумом с начала пандемии.

На фоне резкого роста заболеваемости увеличилась и смертность, но не так резко. В апреле на планете зарегистрировали около 302 тыс. смертей из-за новой инфекции, на 10% больше, чем в марте. Летальность при этом немного снизилась - с 2,2% до 2,1%.

Главными очагами пандемии в апреле стали Индия, Турция, некоторые страны Латинской Америки и Западной Европы.

ТАСС собрал ключевую статистику пандемии за прошедший месяц.

Максимумы

Треть всех подтвержденных в апреле случаев заражения пришлась на Индию. Если в начале месяца там выявляли около 90 тыс. инфицированных в день, то к концу - уже более 400 тыс. Таких значений заболеваемость не достигала ни в одной другой стране - прежний максимум, зарегистрированный в США в январе, составлял 307,6 тыс. заразившихся в сутки. Темпы распространения инфекции в Индии по сравнению с мартом возросли почти в семь раз.

Почти на 1,5 млн увеличилось в апреле число заразившихся в Турции, которая по общему количеству заболевших поднялась с восьмого на пятое место в мире (около 4,9 млн с начала пандемии). Число выявляемых случаев в республике возросло с 40 тыс. до 60 тыс. в день, что вдвое выше показателей декабрьской волны.

В Западной Европе хуже всего ситуация во Франции. Весь апрель там регистрировали в среднем около 30 тыс. новых случаев в сутки, а по их общему количеству - около 5,7 млн - страна стала четвертой на планете. В Германии распространение инфекции стало ускоряться еще в начале марта, а в середине апреля там зарегистрировали максимум с начала пандемии по числу заболевших за день - более 32 тыс.

В Латинской Америке третья волна в апреле началась в Аргентине и Колумбии. Она оказалась намного мощнее предыдущих: сейчас в этих странах выявляют в сутки до 30 тыс. и 20 тыс. заразившихся соответственно.

Спад и стабилизация

В Бразилии, где очередная вспышка инфекции пришлась на март, сейчас заболеваемость упала на 20%, примерно до 60 тыс. случаев в день.

Приблизительно столько же заболевших выявляют в США. Соединенные Штаты остаются на первом месте в мире по числу заразившихся - более 32,4 млн, но темпы распространения коронавируса там не растут с конца февраля.

В соседней Мексике пик заболеваемости пришелся на январь, а в последнее время она держится на уровне июня 2020 года.

В некоторых восточноевропейских странах, включая Украину и Польшу, самая сложная ситуация складывалась в начале апреля, а к концу месяца она заметно стабилизировалась.

В России с середины марта выявляют не больше 10 тыс. заразившихся в сутки, а в один из последних дней апреля число новых случаев оказалось меньше 8 тыс. Это произошло впервые с сентября 2020 года.

Смертность

Смертность из-за коронавируса растет в основном в тех странах, где в апреле резко увеличилась заболеваемость. Исключением остается Мексика, где, несмотря на снижение темпов распространения инфекции до минимума, по-прежнему умирают около 400 заболевших в день. Летальность нового заболевания в этой стране одна из самых высоких в мире - 9,2%.

Больше всего заразившихся в апреле умерли в Индии - свыше 51 тыс. В последние дни месяца там ежедневно регистрировали более 3,5 тыс. смертей. При этом летальность в стране в два раза ниже средней по миру - всего 1,1%.

Смертность остается на высоком уровне в Бразилии. В начале месяца там зарегистрировали максимум по числу умерших за сутки - свыше 4,2 тыс. Сейчас в среднем умирают около 2,8 тыс. заболевших в день. В Аргентине и Колумбии на фоне роста заболеваемости смертность достигла максимумов - в каждой из этих стран регистрируют около 500 летальных исходов.

В США весь апрель фиксировали менее 1 тыс. смертей в день. В России ситуация также стабильна - почти весь месяц число умерших за сутки не превышало 400, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.