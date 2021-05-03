В Волгограде простились с баскетболистками, погибшими в ДТП на Ставрополье

ВОЛГОГРАД, 3 мая. /ТАСС/. Жители Волгограда в понедельник простились с погибшими в ДТП на Ставрополье пятью воспитанницами спортивной детской школы олимпийского резерва, сообщили ТАСС в комитете по физической культуре и спорту администрации города.

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В Волгоградской области 3 мая объявили траур по погибшим. Церемония прошла в большом зале прощаний, расположенном по улице Землячки. На нее пришло очень много людей, среди них спортсмены, тренеры, одноклассники и их родители. Девочек похоронят на Моторном, Ворошиловском, Алюминиевском и Краснооктябрьском кладбищах.

Ранее сообщалось, что власти Волгоградской области взяли на себя все расходы на транспортировку из Ставрополя и погребение погибших баскетболисток. Как заявил губернатор региона, в связи с трагедией принято решение оказать единовременную материальную помощь: семьям погибших детей - по 1 млн рублей, семьям пострадавших детей по 200 тыс. рублей. Дополнительно семьям пострадавших и получивших тяжкий вред здоровью и вред здоровью средней степени тяжести - по 200 тыс. рублей.